Si ribalta barcone | 7 migranti morti al largo di Lampedusa

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Settesonoe 9 sono ancora dispersi dopo il naufragio di unavvenuto a circa 5 miglia dall'isola. Recuperati 46 superstiti, mentre per tutta la notte si sono succeduti gli ...

SeaWatchItaly : Ancora morti che potevano essere evitate a poche miglia dalle coste europee Mentre le navi che potrebbero salvare… - marcodimaio : Ancora una strage nel #Mediterraneo vicino #Lampedusa. Un barcone si ribalta e causa 7 morti, tra cui una donna inc… - Agenzia_Ansa : Migranti, si ribalta un barcone: 7 morti al largo di Lampedusa. Nove i dispersi, 46 i superstiti. Tra le vittime, u… - Alberto_Today : Lampedusa, si ribalta barcone. Morte 7 donne, una era incinta - StefanoZ_Tweet : RT @marcodimaio: Ancora una strage nel #Mediterraneo vicino #Lampedusa. Un barcone si ribalta e causa 7 morti, tra cui una donna incinta, 9… -

Sette migranti sono morti e 9 sono ancora dispersi dopo il naufragio di unavvenuto a circa 5 miglia dall'isola. Recuperati 46 superstiti, mentre per tutta la notte si sono succeduti gli ...Tanti sono finiti in mare o perché mal distribuiti sulo perché hanno perso l'equilibrio . Sulle salme verrà eseguito un esame esterno direttamente a Lampedusa. E poi decideremo se disporre o ...Le urla dei migranti in acqua, la paura di morire e la corsa contro il tempo dei soccorritori della guardia costiera. Sono proprio loro a documentare gli attimi successivi al naufragio di un piccolo b ...