Orlando | qualcuno potrebbe averlo spinto a togliersi la vita | secondo gli inquirenti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La Polizia porta avanti le indagini sul suicidio diMerenda, il diciottenne vittima di bullismo e omofobia che domenica si è tolto lalanciandosi sotto un treno a Torino. Voleva scappare da Torino, andare lontano da un luogo in cui ormai non riusciva più a star bene. Per questo, presto, avrebbe dovuto raggiungere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sono stanca. Nelle ultime ore è successo di tutto: nella giornata del pride a Milano qualcuno ha strappato e buttato i libri…

Non cercate l'assassino di Orlando Merenda, il ragazzo gay torinese che si è tolto la vita. Non cercate l'assassino di Said ...