Milan, Castillejo si allena duramente anche in vacanza | VIDEO (Di mercoledì 30 giugno 2021) Samu Castillejo, esterno del Milan, non perde giorno per allenarsi intensamente anche durante le vacanze in patria. Il VIDEO sui social Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Samu, esterno del, non perde giorno perrsi intensamentedurante le vacanze in patria. Ilsui social

Advertising

AFerraz002 : @Smashdevil1 @MilanPosts @cmdotcom Già?? e se vendono Krunic e Castillejo incendiamo Casa Milan - sgammapeppe : Donnarumma Calabria Musacchio Romagnoli Rodriguez Calhanoglu Borini Paquetà Suso Castillejo Piatek. 4-3-1-2 almeno… - st_larochelle : Oggi 30 giugno fine palle a mollo. L’11 si va in ritiro e al Milan mancano ancora: Rinnovo Romagnoli ? Vice Calabri… - JimDebaser : RT @MickOnsenta: Jovic non verrà al Milan così come James Rodriguez, Zyech e compagnia bella. Come vi avevo detto mesi fa il primo nome sul… - KunGrax : RT @MickOnsenta: Jovic non verrà al Milan così come James Rodriguez, Zyech e compagnia bella. Come vi avevo detto mesi fa il primo nome sul… -