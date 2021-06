Migranti: un’altra imbarcazione si è rovesciata a largo di Lampedusa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quello dell‘immigrazione e degli sbarchi è un tema abbastanza delicato. Sono tantissimi i Migranti che, per sfuggire dalla guerra e dalla fame nei loro paesi, salgono su delle imbarcazioni in cerca di una possibilità di vita migliore. Non sempre però è questo che trovano. Molto spesso quel viaggio si trasforma in qualcosa di orribile. Molti di coloro che partono, non riescono ad arrivare sulla terra ferma, perché attraversare il mare non è mai facile. Migranti: 19.794 arrivi a giugno I dati aggiornati al 28 giugno 2021 mostrano che ad oggi, ad aver intrapreso quel viaggio e ad essere arrivati vivi sulla terra ferma sono stati in 19.794, tre volte di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quello dell‘immigrazione e degli sbarchi è un tema abbastanza delicato. Sono tantissimi iche, per sfuggire dalla guerra e dalla fame nei loro paesi, salgono su delle imbarcazioni in cerca di una possibilità di vita migliore. Non sempre però è questo che trovano. Molto spesso quel viaggio si trasforma in qualcosa di orribile. Molti di coloro che partono, non riescono ad arrivare sulla terra ferma, perché attraversare il mare non è mai facile.: 19.794 arrivi a giugno I dati aggiornati al 28 giugno 2021 mostrano che ad oggi, ad aver intrapreso quel viaggio e ad essere arrivati vivi sulla terra ferma sono stati in 19.794, tre volte di ...

