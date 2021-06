Migranti, l’ennesimo sbarco finisce in tragedia: 7 morti e 9 dispersi al largo di Lampedusa. Salvi in 46 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nell’ambito di un’estate che sarà lunga e ‘bollente’, per chi si affida alle condizioni climatiche per attraversare lo specchio di mare che ci divide dalla ‘vicina Libia, diviene ogni giorno più ‘appetibile’. Dunque, come accaduto negli anni precedenti, questo per gli sbarchi di Migranti è sicuramente il ‘periodo migliore’. Sbarchi di Migranti: purtroppo la ‘disgrazia’ è una possibilità sempre presente Tuttavia, come la regola impone, mai come in questo caso – viste anche le condizioni di precarietà dei natanti impegnati nella traversata – va considerato il calcolo delle probabilità rispetto ad eventuali incidenti ed avarie. Una possibilità sempre viva e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nell’ambito di un’estate che sarà lunga e ‘bollente’, per chi si affida alle condizioni climatiche per attraversare lo specchio di mare che ci divide dalla ‘vicina Libia, diviene ogni giorno più ‘appetibile’. Dunque, come accaduto negli anni precedenti, questo per gli sbarchi diè sicuramente il ‘periodo migliore’. Sbarchi di: purtroppo la ‘disgrazia’ è una possibilità sempre presente Tuttavia, come la regola impone, mai come in questo caso – viste anche le condizioni di precarietà dei natanti impegnati nella traversata – va considerato il calcolo delle probabilità rispetto ad eventuali incidenti ed avarie. Una possibilità sempre viva e ...

