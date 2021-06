Mascherine | il plasticidio dell’«usa e getta»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Agosto 2020, una foto da Beirut. Nel suo appartamento devastato dalla terribile esplosione nel porto libanese, un’anziana donna suona il pianoforte indossando la mascherina. È la più surreale rappresentazione del «primo talismano usa edella storia» (la definizione è di Wu Ming).chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono diventati onnipresenti al tempo di Covid-19. Non era mai successo per ragioni sanitarie: anche presso alcune popolazioni asiatiche, salvo in giornate di grande inquinamento, la mascherina veniva indossata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.