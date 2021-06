M5S, Grillo: “La bozza metteva al centro Conte. Forse aveva frainteso. Stiamo uniti. Se qualcuno vuole fare una scelta diversa la farà in tutta coscienza” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Brevemente, vorrei spiegarmi, perché sento delle dichiarazioni che mi fanno anche male. Forse non le merito. La dinamica è che ci siamo visti tutti insieme con Conte, all’Hotel Forum…”. Inizia con queste parole un nuovo intervento del fondatore del M5S, Beppe Grillo, affidato a un video dal titolo “Con il cuore” pubblicato questa sera sul suo Blog. Grillo nel video torna sullo scontro con l’ex premier Giuseppe Conte che ieri ha portato alla rottura tra i due (leggi l’articolo). “Brevemente vorrei spiegarmi – ha detto Grillo -, perché sento delle dichiarazioni che mi fanno anche male ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Brevemente, vorrei spiegarmi, perché sento delle dichiarazioni che mi fanno anche male.non le merito. La dinamica è che ci siamo visti tutti insieme con, all’Hotel Forum…”. Inizia con queste parole un nuovo intervento del fondatore del M5S, Beppe, affidato a un video dal titolo “Con il cuore” pubblicato questa sera sul suo Blog.nel video torna sullo scontro con l’ex premier Giuseppeche ieri ha portato alla rottura tra i due (leggi l’articolo). “Brevemente vorrei spiegarmi – ha detto-, perché sento delle dichiarazioni che mi fanno anche male ...

