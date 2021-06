L’Italia batte l’Austria e vola ai Quarti di finale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDopo una fase a gironi pressoché perfetta, la Nazionale guidata da Roberto Mancini era attesa dalla sfida agli ottavi di finale contro l’Austria. La prima partita a eliminazione diretta è servita come banco di prova per capire fin dove può arrivare questa Italia. L’Italia è riuscita, alla fine, a battere la formazione austriaca per 2-1, qualificandosi ai Quarti di finale. Un match giocato ad altissimi livelli e non senza difficoltà, ma alla fine gli Azzurri hanno confermato i pronostici delle principali agenzie di scommesse che adesso vedono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDopo una fase a gironi pressoché perfetta, la Nazionale guidata da Roberto Mancini era attesa dalla sfida agli ottavi dicontro. La prima partita a eliminazione diretta è servita come banco di prova per capire fin dove può arrivare questa Italia.è riuscita, alla fine, are la formazione austriaca per 2-1, qualificandosi aidi. Un match giocato ad altissimi livelli e non senza difficoltà, ma alla fine gli Azzurri hanno confermato i pronostici delle principali agenzie di scommesse che adesso vedono ...

