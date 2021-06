Harriet Dixon | morire a quindici anni dopo un’emicrania

Leggi su ck12

(Di mercoledì 30 giugno 2021) . L’autopsia sul corpo della giovane chiarirà le cause dell’improvviso decesso ScreenshotUn posto vuoto a tavola. L’effetto devastante di una perdita improvvisa e di un dolore inconsolabile diventa evidente dalle piccole cose quotidiane. Da quei momenti di intimità familiare che non si apprezzano mai abbastanza, fino a quando un evento drammatico non ne interrompe drasticamente la serenità. E’ questo il primo pensiero che viene in mente ai genitori di, morta improvvisamenteaver accusato. Ti potrebbe interessare>>> Covid-19: Maxi focolaio a ...