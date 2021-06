Fiorentina | Frey | «Ribery vuole restare ma nessuno l’ha contattato»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sebastianrivela la posizione disulla sua permanenza alla: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere viola Sebastian, ai microfoni di Radio Toscana, parla della situazione di. «Da lontano vedo in società una situazione in alto mare: non si capisce bene la strategia dellané gli obiettivi. Ci siamo sentiti molto in questi giorni: mi ha ribadito la sua voglia dia Firenze e aiutare il nuovo progetto. E’ rimasto stupito perché ad oggiper dirgli quale ...

