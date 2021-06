Emerson Palmieri | il Napoli parla con l’amico Abramovic | Giuntoli lavora alle alternative

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 30 giugno 2021)al, ultime novità di calciomercato. Il giocatore è in esubero al Chelsea lo dimostrano i numeri: 15 presenze e soli 789 minuti giocati. Il giocatore proprio nella giornata di ieri ha fatto sapere di volere continuità di gioco ed ha strizzato indirettamente l’occhio al, infatti, ha detto di gradire il ritorno in Italia ed il club di Luciano Sptti è senza dubbio in pole per il giocatore impegnato agli Europei con Mancini. Ed allora bisognare di strategia ed attendere che...