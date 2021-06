Diletta Leotta esagerata: il selfie in barca fa vedere troppo-FOTO (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vediamo insieme la FOTOgrafia che ha pubblicato direttamente Diletta Leotta sul suo profilo social di Instagram che ha bloccato il web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@DilettaLeotta) Come sappiamo in questi giorni la bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta si sta godendo qualche giorno di relax al mare. Nelle ultime stories che ha pubblicato su Instagram, ha letteralmente fatto impazzire tutti per via di un costume che lascia poco ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vediamo insieme lagrafia che ha pubblicato direttamentesul suo profilo social di Instagram che ha bloccato il web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@) Come sappiamo in questi giorni la bellissima giornalista sportivasi sta godendo qualche giorno di relax al mare. Nelle ultime stories che ha pubblicato su Instagram, ha letteralmente fatto impazzire tutti per via di un costume che lascia poco ...

marciocapatonda : La misteriosa scomparsa di Diletta Leotta. Il Video integrale su @PrimeVideoIT - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - mony_carmy : Ma visto che #DiscoveryPlus fa la versione italiana di #DragRace si può avere la versione USA con quella perla di… - zazoomblog : Daniele Scardina lui bacia una “più bella di Diletta Leotta” FOTO - #Daniele #Scardina #bacia #bella -