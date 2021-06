De Laurentiis: "Mai stato d'accordo con la Superlega, ma sono anni che dico di creare un torneo europeo più equilibrato. Perez non mi ha mai contattato" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della sua conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della Superlega. "Superlega? Non sono mai stato contattato da Perez del Real Madrid. Non sono mai stato d'accordo con la Superlega, non è creando un torneo di 12 squadre a inviti che risolvi il problema del calcio. L'idea della Superlega è stata una cretinata, ma è stata creata per ribadire che la Champions e l'Europa League non bastano per sollevare i conti di chi investe nel calcio, ma non ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della sua conferenza stampa, Aurelio Deha parlato anche della. "? Nonmaidadel Real Madrid. Nonmaid'con la, non è creando undi 12 squadre a inviti che risolvi il problema del calcio. L'idea dellaè stata una cretinata, ma è stata creata per ribadire che la Champions e l'Europa League non bastano per sollevare i conti di chi investe nel calcio, ma non ...

Advertising

claudioruss : De Laurentiis: 'Devo partire dal concetto che gli altri non la penseranno mai come me: nasco guerriero cavalleresco… - Spazio_Napoli : De Laurentiis: 'Mai stato d'accordo con la Superlega, ma sono anni che dico di creare un torneo europeo più equilib… - gilnar76 : De Laurentiis: 'Mai stato d'accordo con la Superlega, ma sono anni che dico di creare un torneo europeo più equilib… - CalcioNapoli24 : - Leaderdelsettor : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Devo partire dal concetto che gli altri non la penseranno mai come me: nasco guerriero cavalleresco, debbo… -