Advertising

moneypuntoit : ?? Borsa Milano Oggi, 30 giugno 2021: Ftse Mib, Unipol spicca il volo ?? - fisco24_info : Borsa: Milano in lieve calo, pesante Safilo, corre Unipol: Le banche in ordine sparso. Lo spread tra Btp e Bund a 1… - ansa_economia : Borsa: Milano tiene con Azimut e Mediolanum, debole Nexi. Scende Atlantia, scivola Ferragamo su ipotesi 'arrocco' f… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,52%. Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 25.357 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano positiva con Europa, variante pesa su turismo. Fiducia Ue sostiene listini. Bene Tim e Azimut, giù Fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

ANSA Nuova Europa

In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Unipol (+4,13%), Generali Assicurazioni (+1,28%), Poste Italiane (+1,12%) e STMicroelectronics (+0,96%). I più forti ribassi, ...La Corte di Appello di, in parziale accoglimento di tali ricorsi (che per il resto sono stati respinti), ha ridotto da 200 mila euro a 150 mila euro la sanzione amministrativa pecuniaria ...4% per gruppo bolognese. Bene Generali, giu' Atlantia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - Indici azionari europei in lieve calo all'avvio dell'ultima seduta di un semestre ...MILANO, 30 GIU - Le Borse europee aprono piatte l'ultima seduta di un semestre che ha visto un avanzata significativa dei listini. I mercati sono in cerca di spunti mentre avanzano i contagi della var ...