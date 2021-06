Borsa: Europa in calo, si guarda a petrolio e variante delta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano all'andamento dei contagi della variante delta del coronavirus. Sotto i riflettori anche il prezzo del petrolio, alla vigilia della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Borse europee proseguono incon gli investitori cheno all'andamento dei contagi delladel coronavirus. Sotto i riflettori anche il prezzo del, alla vigilia della ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Simest supporta con 6 milioni di euro la crescita in Asia del gruppo Goglio La Goglio di Daverio (VA) potenzia la propria presenza in Asia grazie a Simest . L'azienda " tra i leader in Europa nel packaging flessibile " ha lanciato un nuovo piano di investimenti da oltre 15 milioni di euro della Goglio Tianjin Packaging, la controllata cinese costituita nel 2004 in partnership con ...

Borse in rosso dopo il semestre super. A Piazza Affari corre Unipol, giù Safilo ... boom di domanda e prezzi record anche in Europa 29 giugno 2021 La variante Delta pesa su Tokyo, chiusura debole per il Nikkei Dopo aver riguadagnato terreno a inizio mattina, la Borsa di Tokyo ha ...

Borsa: Europa conclude positiva, Londra +0,2% ANSA Nuova Europa UniCredit supporta la filiera di Aeffe con un plafond di 7 milioni (Teleborsa) - UniCredit e Aeffe - gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nel settore della moda e del lusso - hanno stretto un accordo per supportare la filiera della Moda Made in Italy. UniCredit ...

Borsa Italiana previsioni terzo trimestre 2021: Mid e Small Cap da privilegiare Le aspettative post-pandemiche sul mercato azionario italiano: i settori trainanti sono quello growth e quello quality ...

