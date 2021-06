Basket, Preolimpico 2021 oggi: orari partite 30 giugno, tv, programma, streaming (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ in programma oggi la seconda giornata del Preolimpico 2021 di Belgrado di pallacanestro. Si svolgerà una sola partita, ovvero Serbia-Filippine. Questo perché la sfida tra Senegal e Italia è stata cancellata poiché i giocatori del Senegal sono bloccati in Germania a causa delle positività al Covid di alcuni membri della selezione della nazione africana. La Serbia ieri ha battuto la Repubblica Dominicana grazie a un quarto quarto incredibile sui due lati del campo. Tra i padroni di casa e la nazionale dell’America Centrale, infatti, c’è stata partita vera per tre quarti e Teodosic e compagni sembravano essere in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ inla seconda giornata deldi Belgrado di pallacanestro. Si svolgerà una sola partita, ovvero Serbia-Filippine. Questo perché la sfida tra Senegal e Italia è stata cancellata poiché i giocatori del Senegal sono bloccati in Germania a causa delle positività al Covid di alcuni membri della selezione della nazione africana. La Serbia ieri ha battuto la Repubblica Dominicana grazie a un quarto quarto incredibile sui due lati del campo. Tra i padroni di casa e la nazionale dell’America Centrale, infatti, c’è stata partita vera per tre quarti e Teodosic e compagni sembravano essere in ...

