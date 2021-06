Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso dalle 19 di sabato alle 7 di domenica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sull'Autostrada A1, per consentire programmati lavori di potenziamento del tratto Firenze sud-Incisa, propedeutici alla realizzazione della terza corsia, dalle 19:00 (quindi con anticipo rispetto al passato) di sabato 3 alle 7:00 di domenica 4 luglio, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sull'A1, per consentire programmati lavori di potenziamento delsud-, propedeutici alla realizzazione della terza corsia,19:00 (quindi con anticipo rispetto al passato) di7:00 di4 luglio, sarà necessario chiudere ilcompreso trasud e, in entrambe le direzioni L'articolo proviene daPost.

