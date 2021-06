Whirlpool, De Luca incontra i lavoratori di Napoli: “Governo blocchi i licenziamenti” (Di martedì 29 giugno 2021) Stabilimento Whirlpool di Napoli: il governatore della Campania ha incontrato i lavoratori invitando il Governo a risolvere questa “vertenza nazionale”. Ieri pomeriggio, lunedì 28 giugno, a Palazzo anta Lucia il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l’assessore al Lavoro, Antonio Marchiello, hanno incontrato una delegazione dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli e Leggi su 2anews (Di martedì 29 giugno 2021) Stabilimentodi: il governatore della Campania hato iinvitando ila risolvere questa “vertenza nazionale”. Ieri pomeriggio, lunedì 28 giugno, a Palazzo anta Lucia il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, e l’assessore al Lavoro, Antonio Marchiello, hannoto una delegazione deidello stabilimentodi

