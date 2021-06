Vaccino a Scanzi, parla la Procura: “Non ne aveva diritto” (Di martedì 29 giugno 2021) Andrea Scanzi, nota firma del Fatto Quotidiano, nel mese di marzo – lo ricorderete – finì nell’occhio del ciclone per aver “saltato la fila” per la vaccinazione. “L’ho fatto alla luce del sole perché non avevo nulla da nascondere e anzi volevo dare un messaggio positivo all’opinione pubblica”, aveva prontamente dichiarato ad affaritaliani.it in un’intervista rilasciata nel pieno della bufera mediatica. Ribadendo anche sui social di aver ricevuto il Vaccino come riservista e in qualità di caregiver familiare dei genitori: “Ho fatto il panchinaro del Vaccino”, aveva affermato. Oggi vengono aggiunti nuovi ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 giugno 2021) Andrea, nota firma del Fatto Quotidiano, nel mese di marzo – lo ricorderete – finì nell’occhio del ciclone per aver “saltato la fila” per la vaccinazione. “L’ho fatto alla luce del sole perché non avevo nulla da nascondere e anzi volevo dare un messaggio positivo all’opinione pubblica”,prontamente dichiarato ad affaritaliani.it in un’intervista rilasciata nel pieno della bufera mediatica. Ribadendo anche sui social di aver ricevuto ilcome riservista e in qualità di caregiver familiare dei genitori: “Ho fatto il panchinaro del”,affermato. Oggi vengono aggiunti nuovi ...

