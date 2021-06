SOS scottature | come rimediare ai danni se siamo stati troppo al sole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SOS scottature

Donna Moderna

In questi casi è meglio utilizzare un prodotto anti -da acquistare in farmacia, magari dopo essersi fatti consigliare dal farmacista. In ogni caso, ci sono alcune cose da NON fare: non ...Intervenire per tempo con azioni preventive è fondamentale: a parte i rischi connessi al calore, l'azione del sole rappresenta un pericolo pered eritemi, che possono danneggiare in modo ...Una bella giornata di sole, un venticello fresco e le onde a un solo passo: nella foga di raggiungere al più presto un'abbronzatura dorata, abbiamo esagerato nell’esporci al sole e abbiamo trascurato ...Tutti i rimedi alle scottature solari: le buone pratiche per evitare di scottarsi, i rimedi alle scottature in base alla gravità ...