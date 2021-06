Sharon Stone ricrea la scena bollente di “Basic Instinct” (Di martedì 29 giugno 2021) Happy summer. E’ questo, “buona estate”, l’augurio che Sharon Stone fa ai suoi 2.6 milioni di follower. Ma, si sa, Instagram è un social fotografico ed è proprio sull’immagine della star a corredo della frase che si concentrano tutti gli sguardi: la Stone sorride, mostrando il corpo in un bikini giallo. A 63 anni l’attrice infatti vanta ancora un fisico da urlo. Merito del duro allenamento durante la quarantena, per sua stessa ammissione. “Faccio trenta squat al giorno e sollevo palloni da tre chili che sembrano piombo, davanti alla tv”, aveva dichiarato al Telegraph, aggiungendo che la bellezza fisica conta e troppo spesso ce ne si rende ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 29 giugno 2021) Happy summer. E’ questo, “buona estate”, l’augurio chefa ai suoi 2.6 milioni di follower. Ma, si sa, Instagram è un social fotografico ed è proprio sull’immagine della star a corredo della frase che si concentrano tutti gli sguardi: lasorride, mostrando il corpo in un bikini giallo. A 63 anni l’attrice infatti vanta ancora un fisico da urlo. Merito del duro allenamento durante la quarantena, per sua stessa ammissione. “Faccio trenta squat al giorno e sollevo palloni da tre chili che sembrano piombo, davanti alla tv”, aveva dichiarato al Telegraph, aggiungendo che la bellezza fisica conta e troppo spesso ce ne si rende ...

qnazionale : Da BB a Sharon Stone: il bikini è senza età - basictaurus : Chiarona nazionale è identica alla Sharon Stone di Basic Instinct - catholicdad420 : Sharon Stone in Casino - benny_bove : RT @Corriere: Sharon Stone 63enne inarrestabile. Posta la foto in bikini giallo a bordo piscina - zazoomblog : Sharon Stone 63 anni e non sentirli: in costume conquista tutti - #Sharon #Stone #sentirli: #costume -