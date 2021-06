Sangiovanni shock: “Ho sofferto di ansia e paranoia, prendevo dei medicinali” (Di martedì 29 giugno 2021) Amatissimo da adulti, ragazzi e persino bambini, che vedono il lui un idolo da imitare, il cantante di Amici 20 Sangiovanni non ha mai fatto mistero di avere alle spalle un’adolescenza alquanto turbolenza. Il 18enne varesino, che nel talent di Maria De Filippi si è classificato al secondo posto dietro la fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, ha raccontato per filo e per segno cos’ha vissuto negli scorsi anni, tra crisi d’ansia, bullismo e paura. Le amare confessioni di Sangiovanni dopo Amici 20 Di recente Sangiovanni (il cui vero nome all’anagrafe Giovanni Pietro Damian) ha rilasciato un’intervista sofferta e profonda al ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 giugno 2021) Amatissimo da adulti, ragazzi e persino bambini, che vedono il lui un idolo da imitare, il cantante di Amici 20non ha mai fatto mistero di avere alle spalle un’adolescenza alquanto turbolenza. Il 18enne varesino, che nel talent di Maria De Filippi si è classificato al secondo posto dietro la fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, ha raccontato per filo e per segno cos’ha vissuto negli scorsi anni, tra crisi d’, bullismo e paura. Le amare confessioni didopo Amici 20 Di recente(il cui vero nome all’anagrafe Giovanni Pietro Damian) ha rilasciato un’intervista sofferta e profonda al ...

