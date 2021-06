Riccardo Muti: «Mi sono stancato della vita» (Di martedì 29 giugno 2021) All’inizio proprio il solfeggio non andava e il padre, che gli aveva regalato un violino, sentenziò che non era la strada di Riccardo Muti. È uno degli aneddoti che il maestro ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera alla vigilia dei suoi ottanta anni. «E mi sono stancato della vita. Perché è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: “Tutto declina”». Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) All’inizio proprio il solfeggio non andava e il padre, che gli aveva regalato un violino, sentenziò che non era la strada di Riccardo Muti. È uno degli aneddoti che il maestro ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera alla vigilia dei suoi ottanta anni. «E mi sono stancato della vita. Perché è un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: “Tutto declina”».

