PlayStation Studios: Bluepoint Games acquisita da Sony? Il tweet ufficiale scompare – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) Sony potrebbe aver acquisito anche Bluepoint Games, annessa all’interno dei PlayStation Studios secondo un tweet che pare ufficiale ma è stato rimosso.. PlayStation Studios potrebbe aver acquisito Bluepoint Games, stando a quanto riportato da quello che pare essere un tweet ufficiale di Sony Japan che è stato però rimosso prontamente, ma non prima che qualcuno riuscisse a fare lo screenshot, che potete vedere qui sotto. Bluepoint ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021)potrebbe aver acquisito anche, annessa all’interno deisecondo unche parema è stato rimosso..potrebbe aver acquisito, stando a quanto riportato da quello che pare essere undiJapan che è stato però rimosso prontamente, ma non prima che qualcuno riuscisse a fare lo screenshot, che potete vedere qui sotto....

Advertising

infoitscienza : Sony ha comprato Housemarque, lo sviluppatore di Returnal entra ufficialmente nei PlayStation Studios - PlayStationBit : Sony ha acquistato il team autore di #Returnal ma secondo un indizio, non sarebbe l'unica acquisizione della giorna… - hwupgrade : Altra grande acquisizione per #Sony: il team di Super Stardust e Returnal entra a far parte dei PlayStation Studios… - TechCorsair : RT @Il_Paradroide: PlayStation Studios: Sony ha acquisito Housemarque, lo studio di Returnal @IGNitalia - Multiplayerit : Sony ha comprato Housemarque, lo sviluppatore di Returnal entra ufficialmente nei PlayStation Studios -