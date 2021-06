Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' (5) (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - "Il cardinale Parolin è intervenuto con parole sagge e misurate per mettere le cose al loro posto. Una comunicazione verbale, infatti, è praticamente una richiesta di informazioni, un invito a fare attenzione, non è un'intromissione". "Le note verbali -spiega ancora Buttiglione- non sono passi ufficiali da sbattere sulle prime pagine dei giornali. Le note verbali si fanno continuamente tra gli Stati e i Governi e sono delle comunicazioni. Si dice: 'stai facendo una cosa che potrebbe danneggiare i miei interessi, mi spieghi? Stai attento. Potrebbe, non è detto che sia così', non è un passo: 'se tu fai questo ci saranno delle rappresaglie, ti farò la guerra'". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - "Il cardinale Parolin è intervenuto con parole sagge e misurate per mettere le cose al loro posto. Una comunicazione verbale, infatti, è praticamente una richiesta di informazioni, un invito a fare attenzione, non è un'intromissione". "Le note verbali -spiega ancora- non sono passi ufficiali da sbattere sulle prime pagine dei giornali. Le note verbali si fanno continuamente tra gli Stati e i Governi e sono delle comunicazioni. Si dice: 'stai facendo una cosa che potrebbe danneggiare i miei interessi, mi spieghi? Stai attento. Potrebbe, non è detto che sia così', non è un passo: 'se tu fai questo ci saranno delle rappresaglie, ti farò la guerra'". ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' (5)... - TV7Benevento : Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' (4)... - TV7Benevento : Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' (3)... - TV7Benevento : Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni'... - Profilo3Marco : RT @FerdinandoC: A estendere la legge Mancino per tutelare le persone contro l'omofobia e la transfobia ci aveva provato Anna Paola Concia… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Buttiglione Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' La Sicilia Omofobia: Buttiglione, 'da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni' (4) Perciò, propone l'ex ministro e parlamentare, "se proprio vogliamo fare la norma, facciamola: è così difficile scrivere che si punisce l'incitamento alla violen ...

Perciò, propone l'ex ministro e parlamentare, "se proprio vogliamo fare la norma, facciamola: è così difficile scrivere che si punisce l'incitamento alla violen ...