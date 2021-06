Nainggolan: “Non riuscirei a giocare Italia-Beglio: troppi sentimenti” (Di martedì 29 giugno 2021) Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Messaggero sulla sfida tra Italia e Belgio. Italia-Belgio non la giocherei. troppi sentimenti. Starò davanti alla tv con la sciarpa del Belgio ma simpatizzo per entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo. Sono sincero: questa non è la mia partita, troppi sentimenti in ballo. Di solito queste gare non le gioco mai bene come vorrei, come quando devo giocare contro la Roma o contro il Cagliari. Forse il Belgio ha più individualità. Mi piace ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Radja, centrocampista di proprietà dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Messaggero sulla sfida trae Belgio.-Belgio non la giocherei.. Starò davanti alla tv con la sciarpa del Belgio ma simpatizzo per entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo. Sono sincero: questa non è la mia partita,in ballo. Di solito queste gare non le gioco mai bene come vorrei, come quando devocontro la Roma o contro il Cagliari. Forse il Belgio ha più individualità. Mi piace ...

Advertising

napolista : Il centrocampista al Messaggero: “È come se dovessi giocare contro la Roma o contro il Cagliari: non faccio mai ben… - Tankemiro14 : RT @VoceGiallorossa: ????@OfficialRadja su Italia-Belgio: 'Non la giocherei. Troppi sentimenti, come quando devo giocare contro la @Official… - Smgii1908 : @AnStorti Non mi ricordo non ho la tabella a portata di mano ma più o meno siamo come l'anno scorso. Dobbiamo tagli… - LVit65 : RT @siamo_la_Roma: ?? Ha parlato Radja #Nainggolan, ancora molto legato alla #Roma ?? 'Quando c'è la partita contro i giallorossi non vorrei… - Gl0w_l0g : RT @VoceGiallorossa: ????@OfficialRadja su Italia-Belgio: 'Non la giocherei. Troppi sentimenti, come quando devo giocare contro la @Official… -