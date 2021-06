Myrta Merlino: Il Covid mi ha insegnato a essere più me stessa in televisione (Di martedì 29 giugno 2021) Myrta Merlino: «Il talk cambia, nuovi modi di fare tv» Corriere della sera, pagina 43, Paolo Conti. Myrta Merlino, l’11 giugno ha chiuso L’aria che tira dopo un anno dominato dall’emergenza Covid. La tv italiana è cambiata, soprattutto i talk. Come?«È stata la stagione più dura della mia vita professionale. Niente certezza degli ospiti in studio: solo collegamenti Skype spesso incerti e annullati all’ultimo momento».Quale insegnamento avete ricavato dall’emergenza?«Che si può fare un talk persino senza ospiti e senza pubblico in studio restando sull’attualità. Abbiamo scoperto un altro modo di fare tv. ... Leggi su tvzoom (Di martedì 29 giugno 2021): «Il talk cambia, nuovi modi di fare tv» Corriere della sera, pagina 43, Paolo Conti., l’11 giugno ha chiuso L’aria che tira dopo un anno dominato dall’emergenza. La tv italiana è cambiata, soprattutto i talk. Come?«È stata la stagione più dura della mia vita professionale. Niente certezza degli ospiti in studio: solo collegamenti Skype spesso incerti e annullati all’ultimo momento».Quale insegnamento avete ricavato dall’emergenza?«Che si può fare un talk persino senza ospiti e senza pubblico in studio restando sull’attualità. Abbiamo scoperto un altro modo di fare tv. ...

Advertising

SerieTvserie : Myrta Merlino: “È stata la stagione più dura della mia vita professionale” - 95_addicted : RT @tvblogit: Myrta Merlino: “È stata la stagione più dura della mia vita professionale” - tvblogit : Myrta Merlino: “È stata la stagione più dura della mia vita professionale” - stefano_arletti : @La7tv Camilla Delai a L'aria che tira e Myrta Merlino e Tardelli al casello dell'autostrada. - thesimba_24 : RT @Michele_Arnese: 'Paura per variante Delta e per i focolai in Italia', scandisce su La7 'L'Aria che tira' di Myrta Merlino, neo Cavalier… -