Morta la 16enne scomparsa nel Bolognese | ha confessato un amico | anche lui minorenne

Advertising

fattoquotidiano : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco sull’appennino. I carabinieri indagano per omicidio - MediasetTgcom24 : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio #chiaragualzetti - fattoquotidiano : Bologna, 16enne uccisa con coltellate alla gola e al torace. Indagato un minore: “Avevano un appuntamento” - infoitinterno : Bologna, trovata morta la 16enne che domenica si era allontanata da casa - - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bologna, 16enne uccisa con coltellate alla gola e al torace. Indagato un minore: “Avevano un appuntamento” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta 16enne

Indagato un minore: interrogatorio in corso È in corso l'interrogatorio del minore indagato per l'omicidio dellaChiara Gualzetti, trovataa Monteveglio, in provincia di Bologna. A ...... aggiornando il post con cui aveva lanciato un appello per il ritrovamento dellaChiara Gualzetti, scomparsa da ieri e trovatanel pomeriggio a Monteveglio. 'La ricerca di Chiara termina ...Una 16enne, Chiara Gualzetti, è stata trovata morta ai margini di un bosco a Monteveglio (Bologna). La giovane era scomparsa domenica da casa. La procura ordinaria, insieme a quella per i minori, inda ..."La ricerca di Chiara termina purtroppo in tragedia. È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coau ...