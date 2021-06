Mastella stia al suo posto

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 29 giugno 2021) Il Sindaco di Benevento chiede chiarezza ed eserciterà una funzione di controllo sul trust? E con chiarezza gli andrebbe detto che lui non ha nessun titolo per intervenire su una vicenda che riguarda due soggetti:la Salernitana e la figc. Anche per il Presidente del Benevento una caduta di stile. Altro che amico di Salerno. L’unica cosa chiara è che il Benevento è stato retrocesso in B,sul campo e la Salernitana è stata promossa in A,sul campo. Nello sport contano i risultati non le marche da bollo o le interpretazioni di norme discutibili. Questi interventi,inopportuni e poco corretti,puntano a condizionare le scelte della figc,che ha il compito di approfondire,approvare o fare ...