Ferrara regala visite guidate | ecco perché

Leggi su viagginews

(Di martedì 29 giugno 2021) Una nuova iniziativa per incentivare il turismo arriva a, dove se si sceglie di soggiornare in questi mesi si può accedere a una visita guidata gratis della città. Scopriamo come si fa e qual è l’iniziativa promossa dal comune emiliano. Considerata da anni patrimonio dell’UNESCO,è una città ricca di luoghi e bellezze L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com