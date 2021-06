Europei: Conte, ‘nessuno sa essere squadra come l’Italia, io voto Mancini’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – “Nessuno sa essere squadra come l’Italia. Io voto Mancini”. L’ex ct azzurro Antonio Conte, esalta il lavoro di Roberto Mancini alla guida degli azzurri in questo Europeo a tre giorni dalla sfida dei quarti di finale contro il Belgio. “Ce la giochiamo alla pari, possiamo metterli in grande difficoltà, batterli ed andare avanti -aggiunge l’allenatore salentino alla ‘Gazzetta dello Sport’-. Le vittorie nel girone hanno evidenziato una qualità di gioco che ci ha fatto subito ben sperare. La fatica per raggiungere la vittoria con l’Austria può ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – “Nessuno sa. IoMancini”. L’ex ct azzurro Antonio, esalta il lavoro di Roberto Mancini alla guida degli azzurri in questo Europeo a tre giorni dalla sfida dei quarti di finale contro il Belgio. “Ce la giochiamo alla pari, possiamo metterli in grande difficoltà, batterli ed andare avanti -aggiunge l’allenatore salentino alla ‘Gazzetta dello Sport’-. Le vittorie nel girone hanno evidenziato una qualità di gioco che ci ha fatto subito ben sperare. La fatica per raggiungere la vittoria con l’Austria può ...

Advertising

OdeonZ__ : 'Io voto Mancini: col Belgio si può. Nessuno sa essere squadra come noi' - TV7Benevento : Europei: Conte, 'nessuno sa essere squadra come l'Italia, io voto Mancini'... - nicelivingspace : Antonio #Conte su Gazzetta ha scritto su Belgio Italia, Francia Svizzera e Germania Inghilterra. #EURO2020… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Conte: 'Io voto Mancini: col Belgio si può. Nessuno sa essere squadra come noi' #euro2020 - GoodMorningIT : Intesa sullo sblocco dei licenziamenti | Ultimatum di Conte a Grillo | Tregua nel Tigray | Europei: Francia elimina… -