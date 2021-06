Cessione Salernitana, bocciato il trust di Lotito: ora cosa succede (Di martedì 29 giugno 2021) Cessione Salernitana, la Figc avverte varie problematiche nel passaggio delle quote societarie: quali sono i rischi per i granata Claudio Lotito (Getty Images)Ciò che si prospettava da giorni è accaduto e “intorno alle 13 diventerà realtà”, scrive Il Messaggero: il trust di Claudio Lotito per la Cessione della Salernitana è stata bocciata e ora i campani rischiano l’esclusione dalla prossima Serie A dopo tanta fatica per conquistarla. Proprio ieri i club granata aveva presentato la documentazione d’iscrizione per il prossimo campionato e ora è tutto ... Leggi su vesuvius (Di martedì 29 giugno 2021), la Figc avverte varie problematiche nel passaggio delle quote societarie: quali sono i rischi per i granata Claudio(Getty Images)Ciò che si prospettava da giorni è accaduto e “intorno alle 13 diventerà realtà”, scrive Il Messaggero: ildi Claudioper ladellaè stata bocciata e ora i campani rischiano l’esclusione dalla prossima Serie A dopo tanta fatica per conquistarla. Proprio ieri i club granata aveva presentato la documentazione d’iscrizione per il prossimo campionato e ora è tutto ...

