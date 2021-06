Ancelotti nei guai | stipendio sequestrato per tasse non pagate

(Di martedì 29 giugno 2021) Carlosi prepara per il ritorno al Real Madrid, l’allenatore è reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Everton e adesso dovrà raggiungere obiettivi ben più importanti. Nel frattempo si registrano problemi fuori dal campo per l’allenatore. Nel dettaglio il Tesoro Spagnolo ha disposto il sequestro dello: è stato inserito nella lista dei “cattivi pagatori”. L’allenatore avrebbe accumulato 1,4 milioni di euro di debiti con il Tesoro. Il sequestro è finalizzato a ripagare il debito con l’erario tra il 2013 e il 2015.dovrà inoltre presentarsi davanti al giudice il prossimo 23 luglio con l’accusa di reati ...

Il nome dell'ex tecnico di Milan e Napoli è comparso nella 'blacklist'contribuenti con più di ... secondo la ricostruzione dell'Agenzia,avrebbe dovuto versare. Un ostacolo che avrebbe ...Anche segiorni scorsi in merito al suo destino si sono registrate prese di posizione circa una sua permanenza al Real Madrid, grazie anche al ritorno di Carlo, per il gallese ...Carlo Ancelotti si prepara per il ritorno al Real Madrid, l’allenatore è reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Everton e adesso dovrà raggiungere obiettivi ben più importanti. Nel frattempo si re ...Carlo Ancelotti rischia di vedersi sequestrare lo stipendio che riceverà dal Real Madrid. È questa la richiesta formalizzata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate spagnola al club madridista per re ...