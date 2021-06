Zendaya rende omaggio all’abito Versace che Beyoncé indossò nel 2003

Advertising

hopfIy : ma in che senso zayn rende sweat un singolo e ci piazza zendaya nel video ufficiale dai non scherzate con i miei sentimenti - heronqstairs : l'amicizia tra hunter e zendaya mi rende debolissima, hanno un rapporto specialissimo e sono tutte e due carinissime -

Ultime Notizie dalla rete : Zendaya rende

Movieplayer.it

Ad aver mostrato in anteprima l'outftit diin occasione dell'ultima edizione dei BET Awards è stato Law Roach, stilista storico in grado di scavare nella collezione Versace della stagione ...... siconto di averne avuto abbastanza. Prendendo ispirazione dal passato ribelle della madre (... Un regista cinematografico (John David Washington) torna a casa insieme alla sua fidanzata ()...Zendaya news: l'attrice 24enne ha indossato per la cerimonia dei Bet di quest'anno lo stesso stesso vestito Versace che indossò Beyoncé nel 2003.In occasione dell'ultima edizione dei BET Awards, Zendaya ha omaggiato Beyonce indossando lo stesso abito portato dalla pop star nel 2003 Zendaya si è inchinata alla regina. In occasione dell'ultima e ...