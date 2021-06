Wimbledon 2021, rinviata Sinner-Fucsovics. Subito pioggia a Londra (Di lunedì 28 giugno 2021) Falsa partenza. Piove a Londra e non si gioca a Wimbledon in questa prima giornata dello Slam sull’erba di Church Road. Con l’eccezione del Centrale e del Campo-1 che con il tetto potranno consentire ai tennisti di giocare anche in avverse condizioni meteorologiche, gli altri incontri sono stati posticipati. Tra questi c’è anche la sfida tra Jannik Sinner e l’ungherese Marton Fucsovics, previsto sul campo-18. L’arrivo di Giove Pluvio ha costretto gli organizzatori a ritardare il tutto e non si può far altro che attendere. Un match, di base, difficile per Jannik il cui rapporto con l’erba è tutto da definire e finora non ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Falsa partenza. Piove ae non si gioca ain questa prima giornata dello Slam sull’erba di Church Road. Con l’eccezione del Centrale e del Campo-1 che con il tetto potranno consentire ai tennisti di giocare anche in avverse condizioni meteorologiche, gli altri incontri sono stati posticipati. Tra questi c’è anche la sfida tra Jannike l’ungherese Marton, previsto sul campo-18. L’arrivo di Giove Pluvio ha costretto gli organizzatori a ritardare il tutto e non si può far altro che attendere. Un match, di base, difficile per Jannik il cui rapporto con l’erba è tutto da definire e finora non ...

