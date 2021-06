Wimbledon 2021 | Andreas Seppi | esordio vincente Battuto Joao Sousa in quattro set

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021), in 3 ore e 12 minuti, fa suo l’battendo il portoghesecon il punteggio di 4-6 6-4 7-5 6-2. L’altoatesino conquista in maniera autorevole il secondo turno in questa sfida tra veterani (37 anni l’uno, 32 l’altro), guadagnandosi così un appuntamento con il qualificato americano Denis Kudla, giustiziere in cinque set (e rimontandone due di svantaggio) del numero 30 del seeding, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L’ex numero 18 del mondo ha vinto l’unico precedente Slam, agli Australian Open 2016 (secondo turno anche in ...