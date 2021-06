Virgil Abloh dimostra che il completo grigio è tutt'altro che prevedibile (Di lunedì 28 giugno 2021) Al cospetto di Virgil Abloh ci si aspetta sempre qualche coup de teathre. E chi ha visto il designer passeggiare per il il quartiere Saint Germain a Parigi qualche giorno fa, non ha potuto fare a meno di notare il singolare look che ha indossato. Un completo grigio che arriva fresco fresco dalla collezione maschile di Louis Vuitton SS22, che, però, è tutto fuorché prevedibile. La combo blazer+pantaloni rimaneggiato dal Re Mida del fashion biz, infatti, rompe le regole e ne detta di proprie. La caratteristica più evidente è la forma, decostruita e rimaneggiata ad arte, con una vestibilità ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Al cospetto dici si aspetta sempre qualche coup de teathre. E chi ha visto il designer passeggiare per il il quartiere Saint Germain a Parigi qualche giorno fa, non ha potuto fare a meno di notare il singolare look che ha indossato. Unche arriva fresco fresco dalla collezione maschile di Louis Vuitton SS22, che, però, èo fuorché. La combo blazer+pantaloni rimaneggiato dal Re Mida del fashion biz, infatti, rompe le regole e ne detta di proprie. La caratteristica più evidente è la forma, decostruita e rimaneggiata ad arte, con una vestibilità ...

Ultime Notizie dalla rete : Virgil Abloh Paris Fashion Week, il best of delle sfilate maschili della SS22 1 / 4 Dior Men Summer 2022 2 / 4 Dior Men Summer 2022 3 / 4 Dior Men Summer 2022 4 / 4 Dior Men Summer 2022 La collezione di Louis Vuitton disegnata da Virgil Abloh si racconta nel film 'Amen Break'...

Le sneakers Louis Vuitton Nike Air Force 1 sono la grande novità della settimana Virgil Abloh ha presentato la collezione primavera/estate 2022 per Louis Vuitton e la sua nuova collaborazione con Nike Nella sua veste di fondatore e direttore creativo di Off - White , il designer ...

Louis Vuitton, Virgil Abloh lancia la Felt line - MFFashion.com MF Fashion Virgil Abloh dimostra che il completo grigio è tutt'altro che prevedibile Il designer di Louis Vuitton e Off-White rivoluziona il business suit a modo suo. Lo fa decostruendo e riassemblando le forme e aggiungendo accessori imprevisti, d'impatto e, soprattutto, già cult ...

Louis Vuitton, Virgil Abloh lancia la Felt line Svelata durante la sfilata a-i 2021 dal direttore artistico del menswear della maison di Lvmh, la linea include tre pezzi iconici in pelle e riflette l'approccio innovativo alla creatività circolare, ...

