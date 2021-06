Variante Delta, De Luca: “Focolai in Campania, dobbiamo preoccuparci” (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – “In Campania abbiamo dei Focolai di Variante Delta e dobbiamo essere estremamente preoccupati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che “la Campania è la regione che fa più sequenziamento per quanto riguarda i positivi, la metà dei sequenziamenti si fanno in Campania”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – “Inabbiamo deidiessere estremamente preoccupati”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, ricordando che “laè la regione che fa più sequenziamento per quanto riguarda i positivi, la metà dei sequenziamenti si fanno in”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - Italia_Notizie : Sydney in lockdown, ma salgono i contagi da variante Delta. Dopo mesi il virus riemerge in varie parti in Australia - gael99 : RT @ladyonorato: La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NON ferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta, De Luca: "Focolai in Campania, dobbiamo preoccuparci" Il presidente della Regione contro Speranza e Figliuolo: "Dovrebbero dimettersi per comunicazione demenziale" "In Campania abbiamo dei focolai di variante Delta e dobbiamo essere estremamente preoccupati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che "la Campania è la regione che fa più sequenziamento per ...

Variante Delta: lockdown in Australia, nuove restrizioni in Sudafrica Il presidente sudafricano Ramphosa: 'Secondo le indicazioni quest'ondata potrebbe durare di più delle ...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Abrignani: “Ora il Covid è più simile al virus dell’influenza” A dirlo l'immunologo Sergio Abrignani, componente del Cts, che ha aggiunto: "La buona notizia è che i vaccini funzionano contro la variante Delta. Oltre che gli studi sperimentali lo confermano i dati ...

Misure anti-Covid in Thailandia per variante Delta ROMA, 28 GIU - epa09307231 A customer orders takeaway food at a restaurant that banned dine-in service as a restriction to contain the COVID-19 outbreak in Bangkok, Thailand, 28 June 2021. Thailand ha ...

Il presidente della Regione contro Speranza e Figliuolo: "Dovrebbero dimettersi per comunicazione demenziale" "In Campania abbiamo dei focolai die dobbiamo essere estremamente preoccupati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che "la Campania è la regione che fa più sequenziamento per ...Il presidente sudafricano Ramphosa: 'Secondo le indicazioni quest'ondata potrebbe durare di più delle ...A dirlo l'immunologo Sergio Abrignani, componente del Cts, che ha aggiunto: "La buona notizia è che i vaccini funzionano contro la variante Delta. Oltre che gli studi sperimentali lo confermano i dati ...ROMA, 28 GIU - epa09307231 A customer orders takeaway food at a restaurant that banned dine-in service as a restriction to contain the COVID-19 outbreak in Bangkok, Thailand, 28 June 2021. Thailand ha ...