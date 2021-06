Vanity Fair Trainer: nasce la nuova piattaforma dedicata al benessere (Di martedì 29 giugno 2021) Vanity Fair Trainer è la nuova piattaforma digitale dedicata all’alimentazione, alla bellezza, alla salute del corpo e della mente. Con un obiettivo: migliorare il proprio stile di vita. Idee, tutorial e versioni on demand degli eventi in calendario, organizzati in live streaming con gli esperti: il primo in programma è in collaborazione con Virgin Active. Reformer Pilates con vista è infatti il talk organizzato da Vanity Fair in collaborazione con Virgin Active con protagonista il Reformer Pilates. Una pratica olistica basata sull’utilizzo del ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021)è ladigitaleall’alimentazione, alla bellezza, alla salute del corpo e della mente. Con un obiettivo: migliorare il proprio stile di vita. Idee, tutorial e versioni on demand degli eventi in calendario, organizzati in live streaming con gli esperti: il primo in programma è in collaborazione con Virgin Active. Reformer Pilates con vista è infatti il talk organizzato dain collaborazione con Virgin Active con protagonista il Reformer Pilates. Una pratica olistica basata sull’utilizzo del ...

