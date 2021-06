Scompare da casa a 16 anni: Chiara trovata morta nella scarpata. Indagato un minorenne (Di lunedì 28 giugno 2021) La ragazza di 16 anni, scomparsa da ieri da casa è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio , territorio di Valsamoggia , in provincia di . Si indaga per omicidio e su un ultimo ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) La ragazza di 16, scomparsa da ieri daè statain unain zona Monteveglio , territorio di Valsamoggia , in provincia di . Si indaga per omicidio e su un ultimo ...

Advertising

infoitinterno : Bologna: scompare da casa a 16 anni, Chiara trovata morta nella scarpata. S'indaga per omicidio - Macry79 : @kimvintaealha In realtà scompare Celal Kun e Mahur non si rassegna a cercarlo finché non si fa dare tutte le rispo… - AD0REY0UU_ : non trovo più una collana mado in sta casa scompare tutto - stob1t_ : Per chi non lo conoscesse, questa è la trama: Il padre di Nanami Momozono è un assiduo giocatore d'azzardo, che un… - francobus100 : A 92 anni esce di casa e scompare tutta la notte -