Salvini su DDL Zan: “Noi siamo pronti a votare anche domani” (Di lunedì 28 giugno 2021) Ai microfoni di Rtl 102.5 parlando del ddl Zan, Matteo Salvini ha apertamente dichiarato: “Noi siamo disponibili a votare anche domani la proposta di legge che aumenta le pene per chi aggredisce, per chi discrimina sulla base della vita sessuale, della razza, della religione, ognuno è libero di vivere la vita come vuole. Quello che noi, come tante associazioni e la Santa Sede abbiamo contestato, è l’introduzione di nuovi reati d’opinione e il fatto che alcuni temi arrivino sui banchi di scuola dei bambini di sei anni e penso che a quell’età debba essere la famiglia a dover affrontare quelle scelte”. Poi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Ai microfoni di Rtl 102.5 parlando del ddl Zan, Matteoha apertamente dichiarato: “Noidisponibili ala proposta di legge che aumenta le pene per chi aggredisce, per chi discrimina sulla base della vita sessuale, della razza, della religione, ognuno è libero di vivere la vita come vuole. Quello che noi, come tante associazioni e la Santa Sede abbiamo contestato, è l’introduzione di nuovi reati d’opinione e il fatto che alcuni temi arrivino sui banchi di scuola dei bambini di sei anni e penso che a quell’età debba essere la famiglia a dover affrontare quelle scelte”. Poi ...

