Roma | sculture e beni ecclesiastici trafugati | oggi la restituzione alla Chiesa di San Carlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Due busti in legno intagliato, raffiguranti gli apostoli “San Paolo” e “San Pietro”, saranno restituiti, il 28 giugno 2021 alle ore 18:00, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Magg. Giampaolo Brasili, al Parroco Don Gerardo Battaglia prima della celebrazione della messa in suffragio dei menzionati santi nellaSandel comune di Cave (RM)., saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Palestrina e Tivoli, S.E. Mons. Mauro Parmegiani e il Sindaco di Cave, Angelo LUPI, oltre ad autorità locali e studiosi d’arte. I busti furono asportati il 18 novembre 2010 ...