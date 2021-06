Pestaggi a Santa Maria Capua Vetere | l' inchiesta partita da un audio

Advertising

MILinMOV : ABUSI NELLE CARCERI Pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Misure cautelari contro gli agenti di custod… - Global16938439 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Adnkronos : Contestati dalla Procura violenze, pestaggi e torture nel corso della rivolta dei detenuti scoppiata il 6 aprile 20… - jobwithinternet : RT @IlPrimatoN: Pestaggi dopo la rivolta del 6 aprile 2020: tra gli indagati anche il provveditore delle carceri campane -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggi Santa

una missiva espositiva con riferimento agli episodi occorsi il 5 e il 6 aprile 2020 presso la Casa Circondariale diMaria Capua Vetere - Reparto "Nilo" - , segnalando, in particolare, presunti ...Ancora tensione in un carcere. Rivolta di detenuti nel diMaria Capua Vetere ( ), in questi giorni al centro di polemiche riguardanti una inchiesta su presuntiavvenuti nell'istituto di pena lo scorso 6 aprile. Sono state ore di paura ma alla ...I carabinieri di Caserta stanno eseguendo 52 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nei confronti di appartenenti al corpo della polizia penit ...Il garante dei detenuti ha presentato un esposto partendo da alcune registrazioni telefoniche tra detenuti e familiari ...