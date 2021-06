Perché su Cina e Russia la Germania deve fare un bagno di realtà (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra le sfide che incombono sul successore di Angela Merkel la più importante sarà accettare – e fare accettare ai tedeschi – il ritorno della storia. Come ricorda questo articolo del Financial Times, a firma di Philip Stephens, la Germania è una delle poche realtà rimaste che ancora segue le tesi dello storico Francis Fukuyama. È una questione psicologica e sociale, cui si accompagna anche una serie di interessi economici. Ai tedeschi, ancora legati all’idea del trionfo dell’ordine liberale (con la conseguente fine della storia) e della sparizione della geopolitica serve, al contrario, un approccio più vicino alla realtà. ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra le sfide che incombono sul successore di Angela Merkel la più importante sarà accettare – eaccettare ai tedeschi – il ritorno della storia. Come ricorda questo articolo del Financial Times, a firma di Philip Stephens, laè una delle pocherimaste che ancora segue le tesi dello storico Francis Fukuyama. È una questione psicologica e sociale, cui si accompagna anche una serie di interessi economici. Ai tedeschi, ancora legati all’idea del trionfo dell’ordine liberale (con la conseguente fine della storia) e della sparizione della geopolitica serve, al contrario, un approccio più vicino alla. ...

