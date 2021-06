Orlando, suicida a Torino a 18 anni. La mamma: 'Era oppresso, non depresso. Devono pagare'. Si indaga per omofobia (Di lunedì 28 giugno 2021) 'Mio figlio non era il tipo di ragazzo capace di fare una cosa del genere. Sono sicura che non fosse depresso, ma oppresso: c'è una bella differenza'. Parla così Anna Scenci , la mamma di Orlando ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) 'Mio figlio non era il tipo di ragazzo capace di fare una cosa del genere. Sono sicura che non fosse, ma: c'è una bella differenza'. Parla così Anna Scenci , ladi...

