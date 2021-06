MotoGp | ufficiale la separazione a fine stagione fra Vinales e la Yamaha

(Di lunedì 28 giugno 2021) Fra Mavericke lasarà addio a. Le parti hanno infatti deciso di rescindere il contratto un anno in anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata. "È con ...

Fra Maverick Vinales e la Yamaha sarà addio a fine stagione. Le parti hanno infatti deciso di rescindere il contratto un anno in anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata. "È con ...... terminando con un anno di anticipo l'avventura insieme in. Strano, per alcuni versi ... che ruotano attorno alla possibile promozione di Morbidelli nel teamYamaha dal 2022. A cascata ...Implacabile, preciso, (ancora una volta) vincente, Quartararo conquista Assen correndo una gara perfetta. Yamaha festeggia anche con un rinato Viñales (con cui si separerà a fine stagione). Sul podio ...MotoGp, il pilota spagnolo si separa dalla scuderia giapponese: «Abbiamo condiviso sia grandi vittorie sia momenti duri. Di base resta il rispetto reciproco» ...