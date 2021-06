Mascherine all’aperto, stop all’obbligo in Italia (Di lunedì 28 giugno 2021) Tutta Italia in zona bianca da oggi e stop all’obbligo della mascherina all’aperto, con la parziale eccezione della Campania. La variante Delta rende più urgente vaccinarsi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Tuttain zona bianca da oggi edella mascherina, con la parziale eccezione della Campania. La variante Delta rende più urgente vaccinarsi. L'articolo proviene daSera.

Advertising

borghi_claudio : Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa… - matteosalvinimi : Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole con… - NicolaPorro : Non solo l’ordinanza con l’obbligo di mascherina all’aperto. Lo sceriffo De Luca impone altri limiti e per fine set… - primocanale : 28 giugno, liberi dalle mascherine all'aperto - primocanale : La Liguria corre verso il 'Covid free', via le mascherine all'aperto ma preoccupa la variante Delta -