La commissaria Ue alla Salute chiede richiami del vaccino più rapidi contro la variante Delta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Fare al più presto ie non abbassare la guardia. Con il diffondersi della, laeuropeaStella Kyriakides invita cittadini e governi ad accelerare con la somministrazione della seconda dose. Perché, spiega in un’intervistaStampa, «la vaccinazione è l’arma più fortele varianti», ma servono due dosi. Laraccomanda ancora cautela mentre da oggi in Italia sparisce l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e tutto il Paese passa nella fascia di rischio più bassa. «È ...

drsmoda : RT @p41_n4: Perché nessun giornale italiano parla della commissaria europea della salute che ha preso una tangente? - AssSantoStefano : #santostefanoventotene La Commissaria straordinaria del governo per il #recupero e la valorizzazione dell’ex… - ansaeuropa : La Commissaria alla Salute Kyriakidès ha fatto appello a tutti i cittadini europei 'stanchi di ciò che hanno dovuto… - missgeo__ : La commissaria presente alla mia tesi è dell’Università di Napoli Ce ragazzi è destino proprio - Primonumero : La commissaria alla sanità nega l’incontro ai consiglieri M5S che s’infuriano: “Non è sensibile”… -

Ultime Notizie dalla rete : commissaria alla

Linkiesta.it

... consigli personalizzati ed esperienze esclusive Iscrivitinewsletter Per te subito in regalo Un anno di Amica in Digitale Leggi anche › Al lavoro con... Elisa Giomi,di Agcom ...'Se l'ultima macroscopica evidenza è l'inclusione di un noto negazionista del clima nella commissione che gestirà i fondi del 'recovery' (ma…von der Leyen gliel'hanno detto?),...Il bilancio (desolante) dei 5 anni di amministrazione controllata di Alitalia. L’analisi dell’economista esperto di trasporti, Ugo Arrigo, tratta da Lavoce.info Alitalia è entrata nel suo quinto anno ...“È naturale che dopo un anno così difficile di sacrifici, con i tassi di vaccinazione che progrediscono e il numero di nuovi casi in diminuzione, alcune restrizioni vengano gradualmente tolte. Il viru ...