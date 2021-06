Il tuffo libero di Pessina

(Di martedì 29 giugno 2021) Non abbiate fifa. Fate come Matteo, tuffatevi senza paura. Buttatevi nella vita. Quella reale. La storia è questa, è l’immagine di un tutto sull’erba di Wembley. Arriva dopo il gol del centrocampista della Nazionale e dell’Atalanta, quello del 2-0 contro l’Austria. Lo fa lui e poi corre e «improvvisa». Si tuffa come farebbe un salmone quando risale la corrente, braccia lungo i fianchi e giù sull’erba dell’Arena. Finita la partita molti diranno che il suo non è stato un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

