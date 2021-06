Gualtieri: «Serve un?agenzia moderna per riportare investimenti a Roma» (Di lunedì 28 giugno 2021) «La centralità della Capitale deve essere riaffermata anche nell?economia». Ne è convinto Roberto Gualtieri, che pur impegnato in campagna elettorale sui delicati temi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 giugno 2021) «La centralità della Capitale deve essere riaffermata anche nell?economia». Ne è convinto Roberto, che pur impegnato in campagna elettorale sui delicati temi...

Advertising

RassegnaZampa : #ComunaliRoma #Gualtieri: «Serve un'agenzia moderna per riportare investimenti a #Roma» - Chris28688209 : RT @katanaferraris: Da domani sarò triste, da domani. Ma oggi sarò contento: a che serve essere tristi, a che serve? Perché soffia un vento… - katanaferraris : Da domani sarò triste, da domani. Ma oggi sarò contento: a che serve essere tristi, a che serve? Perché soffia un v… - rebeccalandi88 : Gualtieri: «Serve un?agenzia moderna per riportare investimenti a Roma» - redsox442542 : RT @markorusso69: Cosa serve per uccidere definitivamente Roma dopo gli anni funesti di recchiadelepre? Ma Gualtieri , ovvio!! -